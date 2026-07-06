ترامب: طلبت من إنفانتينو مراجعة مخالفة بطاقة بالوجون الحمراء

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه طلب من رئيس الاتحاد ‌الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني ‌إنفانتينو مراجعة المخالفة ‌التي حصل ‌على إثرها المهاجم ‌الأميركي فولارين ​بالوجون على ‌بطاقة ​حمراء، وإنه لا يعتقد ​أن المخالفة التي احتسبها الحكم "المروع" كانت عادلة.

قال ترامب للصحفيين "كل ما فعلته هو أنني طلبت ‌مراجعة القرار، لأنني لم ​أعتقد أنها كانت مخالفة".

من جهته أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ‌أن ​"الفيفا" رفض الرسالة التي وجهتها بلجيكا لطلب نسخة من القرار الذي أجاز مشاركة المهاجم الأميركي فولارين بالوجون في مباراة الفريقين فجر الثلاثاء بكأس العالم، بعد أن اعتبر الفيفا هذا الطلب بمثابة طعن غير مقبول.

وكان "الفيفا" علق عقوبة الإيقاف التي فرضت على بالوجون جراء حصوله على بطاقة ‌حمراء، وسمح له باللعب في مباراة دور 16 بعد أن حث الرئيس الأميركي شخصيا رئيس الفيفا على ‌إعادة النظر في القضية.

وقال الاتحاد البلجيكي ‌إنه لم يتح ‌له سوى "بضع ساعات" للتصرف، في حين لم يقدم "الفيفا" أي ​معلومات.

وقال الاتحاد ‌البلجيكي في ​بيان "لقبول الطعن، تنص لوائح الفيفا نفسها على أنه يجب أولا إخطار الطاعن بالقرار المسبب."

"في حين أن الاتحاد البلجيكي ​لكرة القدم كان يسعى فقط للحصول على تفسيرات مشروعة، فإن الفيفا هو الذي أثار مسألة الطعن وأكد على الفور اعتباره غير مقبول."

وأوضح الاتحاد البلجيكي أنه اعترض على السماح بمشاركة بالوجون بعد أن ‌حذف الفيفا البند المتعلق بالإيقاف التلقائي للاعبين من جدول الاجتماع ​التنسيقي قبل المباراة، ولم يشرح سبب هذا التغيير على الرغم من الطلبات الشفوية والكتابية المتكررة.