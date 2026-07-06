خطة حسام حسن لإيقاف ميسي.. تعرف إلى المقاتل المصري الملاصق لقائد الأرجنتين

يواصل المنتخب المصري استعداداته لمواجهة الأرجنتين الثلاثاء (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) في الدور ثمن النهائي لكأس العالم، وسط حالة من الترقب داخل الجهاز الفني، الذي لم يحسم حتى مران الأحد الطريقة والتشكيلة الأساسيتين اللتين سيخوض بهما المواجهة أمام حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، في مباراة تمثل الاختبار الأصعب لـ"الفراعنة" منذ بداية مشوارهم في البطولة.

وألقى الطقس بظلاله على استعدادات المنتخب المصري، بعدما اضطر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى إنهاء الحصة التدريبية مساء الأحد قبل موعدها، إثر عاصفة اجتاحت ملعب التدريب، ليستكمل اللاعبون المران داخل صالة الألعاب الرياضية.

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة معنوية بعد الاطمئنان على جاهزية قائد المنتخب محمد صلاح، الذي لم يشكُ من أي آثار للإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال البطولة، كما تعافى الظهير الأيسر كريم حافظ من الإصابة التي أجبرته على مغادرة مباراة أستراليا، ليصبح الثنائي جاهزاً للمشاركة.

وتشير المعطيات التي رافقت التدريبات الأخيرة إلى أن حسام حسن يميل للاعتماد على الرسم التكتيكي (3-5-2)، وهو الأسلوب الذي لجأ إليه في بعض فترات مواجهة أستراليا، مع عودة حمدي فتحي إلى الخط الخلفي ليشكل ثلاثياً دفاعياً إلى جانب رامي ربيعة وياسر إبراهيم، في محاولة لمنح الفريق صلابة أكبر أمام القوة الهجومية للأرجنتين.

كما ركز الجهاز الفني على إعداد خطة خاصة للحد من خطورة ميسي، إذ أوكل إلى لاعب الوسط مهند لاشين، العائد من الإيقاف، مهمة مراقبة قائد الأرجنتين بصورة لصيقة، مع ملاحقته في مختلف مناطق الملعب وعدم التقيد بمركزه، على أن يتولى الثنائي مروان عطية وإمام عاشور توفير الكثافة العددية في وسط الملعب وإغلاق المساحات.

وتبقى نقطة الحسم الوحيدة في التشكيلة مرتبطة بالمفاضلة بين تريزيغيه وزيكو لشغل المركز الثالث في الخط الأمامي إلى جانب محمد صلاح وعمر مرموش.

وتأتي هذه الحسابات الفنية في وقت كشفت فيه إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بعض أوجه القصور في الأداء الدفاعي للمنتخب المصري خلال مواجهة أستراليا، لا سيما في الالتحامات الثنائية واستخلاص الكرة، إذ أظهرت الأرقام تراجع نسب نجاح عدد من اللاعبين في افتكاك الكرة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى التركيز على هذا الجانب خلال التدريبات، إدراكاً لصعوبة مواجهة منتخب يمتلك لاعبين يتميزون بالمهارة والاحتفاظ بالكرة مثل المنتخب الأرجنتيني.