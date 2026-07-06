طارق التايب يتوقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا.. ويطالب بهذا "الأسد" أساسياً

توقع النجم الليبي المعتزل طارق التايب فوز المنتخب المغربي على نظيره الفرنسي في المباراة المقررة مساء الخميس (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم، مؤكداً أن "أسود الأطلس" يملكون كل المقومات التي تؤهلهم لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وقال التايب، في تصريحات تلفزيونية، إن المنتخب المغربي أثبت خلال البطولة امتلاكه شخصية قوية وقدرة كبيرة على التعامل مع مختلف مجريات المباريات، وإن بلوغه الدور نصف النهائي في النسخة الماضية لم يكن مصادفة، بل نتيجة عمل فني وتكتيكي متواصل.

وأضاف: "أنا متفائل بفوز المغرب، لما يمتلكه من جودة وإمكانات لدى لاعبيه تسمح لهم بتجاوز فرنسا، رغم أن المنتخب الفرنسي يظل من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنني أرى أن المغرب قادر على حسم المواجهة".

وشدد التايب على ضرورة الدفع بسفيان رحيمي في التشكيلة الأساسية، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام كندا، خاصة في ظل الغياب المؤكد لإسماعيل صيباري بسبب الإصابة، معتبراً أن مهاجم العين الإماراتي هو الخيار الأكثر جاهزية من الناحية الفنية في هذه المرحلة.

وأوضح: "إذا تأكد غياب صيباري، فأنا أرى أن رحيمي يستحق أن يبدأ أساسياً. وما قدمه أمام كندا يؤكد أنه في أفضل حالاته، وأعتقد أنه الأكثر جاهزية فنياً في الوقت الحالي مقارنة بأيوب الكعبي".

وأشار قائلاً: "يمتلك رحيمي السرعة والقدرة على استغلال المساحات، وهي عناصر قد تكون حاسمة أمام المنتخب الفرنسي، خصوصاً أن أسلوب لعبه يتناسب مع استراتيجية المغرب القائمة على التحولات السريعة والهجمات المرتدة".

وأكد التايب أن المنتخب المغربي يتميز بمرونة تكتيكية كبيرة، إذ يستطيع اللعب بالاستحواذ عندما تفرض المباراة ذلك، كما يجيد الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم بأقل عدد من اللمسات.

وقال: "ما يعجبني في المنتخب المغربي أنه لا يستعجل، ويلعب بهدوء وثقة حتى تحت الضغط. فالفريق يعرف متى يستحوذ، ومتى يهاجم بسرعة، والأهم أنه يلعب بفعالية كبيرة، وليس من أجل الاستحواذ فقط".