أرقام مرعبة لنجم انجلترا هاري كين قبل موقعة النرويج وهالاند في ربع نهائي المونديال

كشفت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم عن مواصلة النجم الإنجليزي هاري كين كتابة أرقام استثنائية في كأس العالم 2026، بعدما تألق في مواجهة منتخب بلاده ضمن منافسات دور الـ16، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر، في ليلة جديدة من لياليه الكبيرة، بحسب وصف الشبكة.

وقالت الشبكة: "رفع كين رصيده خلال موسم 2025-2026 إلى 81 مساهمة تهديفية في 63 مباراة، سواء مع ناديه بايرن ميونيخ أو المنتخب الإنجليزي، إذ سجل 73 هدفاً، إلى جانب تقديمه ثماني تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، ليؤكد أنه يعيش أفضل فتراته التهديفية على الإطلاق."

وأوضحت: "جاءت المساهمة التهديفية رقم 81 خلال الانتصار المثير على المكسيك في ملعب أزتيكا، حيث سجل كين الهدف الثالث من ركلة جزاء، وصنع هدفاً آخر، ليقود الأسود الثلاثة إلى الدور ربع النهائي، بمعدل بلغ 1.28 مساهمة تهديفية في المباراة الواحدة، ما يضعه في صدارة نجوم العالم هذا الموسم."

وتتجه الأنظار إلى مواجهة نارية في ربع نهائي كأس العالم 2026، حين يلتقي المنتخب الإنجليزي، الأحد المقبل، نظيره النرويجي، وذلك عقب نجاح المنتخب النرويجي، فجر اليوم، في إقصاء المنتخب البرازيلي والفوز عليه بنتيجة (2-1).