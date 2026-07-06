"الذكاء الاصطناعي" يختار الفائز في مواجهة مصر أمام الأرجنتين

تناولت العديد من الشبكات ومواقع التحليل الرياضية العالمية توقعات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الفنية للمواجهة المرتقبة التي تجمع، يوم غدٍ الثلاثاء، المنتخب المصري مع حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمستمرة حتى 19 يوليو الجاري.

واستندت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، في تحليلها الرقمي، إلى حاسوب فائق الدقة لتحديد نسب فوز المنتخبين، حيث منحت المنتخب الأرجنتيني نسبة فوز بلغت 69.1% في الوقت الأصلي، مقابل 12.3% للمنتخب المصري، فيما بلغت نسبة التعادل واللجوء إلى الأشواط الإضافية 18.5%.

من جانبها، استعرضت مجلة "Sports Illustrated" الأمريكية تقريراً شاملاً يعتمد على محاكاة رقمية متقدمة، منحت فيه المنتخب الأرجنتيني نسبة 79.72% لبلوغ الدور ربع النهائي، مستندة إلى الإصابات والغيابات في خط دفاع المنتخب المصري.

كما وضعت شبكة "تي إن تي سبورت" البريطانية، في تقريرها، نسبة أعلى قليلاً صبت في صالح المنتخب الأرجنتيني لبلوغ الدور ربع النهائي، بلغت 79.7%، مع التحذير، في الوقت ذاته، من قدرة النجم محمد صلاح على صناعة الفارق ومباغتة دفاع "التانغو" المهتز، بحسب وصف الشبكة.

وقدمت منصة "سكواكا"، التي تعد واحدة من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في إحصائيات وتحليلات كرة القدم، محاكاة خاصة بالذكاء الاصطناعي لمباريات الأدوار الإقصائية، توقعت فيها فوز المنتخب الأرجنتيني وتأهله، في تقرير سلط الضوء على المواجهة التاريخية الأولى من نوعها في كأس العالم بين النجمين ليونيل ميسي ومحمد صلاح.