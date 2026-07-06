بلجيكا تنتقد تدخل ترامب في واقعة بالوجون قبل مباراة كأس العالم

انتقد بلجيكيون اليوم الاثنين قرار الاتحاد ​الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتعليق إيقاف أحد أبرز لاعبي المنتخب الأميركي ‌إثر حصوله ​على بطاقة حمراء بتدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي البلدين في دور 16 بكأس العالم.

وعلق "الفيفا" تنفيذ إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوجون الناجم عن البطاقة الحمراء، مما يسمح له بالمشاركة في المباراة التالية، بعد أن حث ترامب شخصيا رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو على إعادة النظر في القضية.

وسلطت هذه الخطوة غير المسبوقة الضوء على الإجراءات التأديبية لـ"الفيفا"، وأثارت ردود فعل غاضبة من الجمهور في بروكسل قبل مباراة بلجيكا في دور 16 ضد الولايات المتحدة اليوم الاثنين في ‌سياتل.

وقالت تيريز كبوبي، التي تعمل في العاصمة البلجيكية "ما هي البطاقة الحمراء؟ عندما نمنح بطاقة حمراء، فذلك لأن اللاعب ارتكب خطأ جسيما، ولهذا السبب حصل ‌على البطاقة الحمراء. فلماذا الآن، وقد كان من المفترض ألا يلعب ‌بعد الآن، كيف تمكنوا من محو هذا الخطأ؟ هل أخطأ الحكم ‌في أداء مهمته؟ لا أعتقد ‌ذلك. "إذا كان هناك أي تأثير على قرار السماح للاعب باللعب مرة أخرى، فهذا، بصراحة، أمر ​مخز بكل بساطة".

وقال باستيان ‌نويل، وهو أحد ​المارة في بروكسل، إن القرار لابد أن يمثل حافزا إضافيا لمنتخب بلاده في سعيه للفوز على أميركا. وقال "إذا تأكد ذلك، فسيتعين علينا قبوله فحسب. لكنني لا أعتقد أن هذا سيغير الطريقة ​التي يتعين على المنتخب أن يقاتل بها على أرض الملعب، وأن يظهر أن مثل هذه المواقف لا يمكن أن يؤثر على رغبتهم في الفوز وتصميمهم على المضي قدما في البطولة".

كما أعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو عن عدم تصديقه لهذا الوضع. وقال بريفو في بيان أرسله إلى الصحفيين "إذا كانت هذه المكالمة الهاتفية هي حقا السبب وراء هذا القرار غير المفهوم، فسيكون هذا انتهاكا لأبسط قواعد كرة القدم والرياضة".

ونفى بيل وايت، سفير الولايات المتحدة لدى بلجيكا، ‌أي تدخل من جانب ترامب في هذه المسألة.

وكتب في منشور على إنستغرام "لن يتدخل الرئيس ترامب ​أبدا في الشؤون الداخلية للفيفا. ووجه الرئيس ترامب الشكر للفيفا بعد الواقعة".