«انتهى الأمر».. نيمار يلمّح لنهاية مسيرته الدولية بعد خروج البرازيل من المونديال

بعد تسجيله هدفاً في شباك النرويج، وخسارة البرازيل بواقع هدف مقابل هدفين وخروجها من دور الـ16 لكأس العالم، أشار اللاعب البرازيلي، نيمار، إلى أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وسجّل المهاجم هدفه عبر ​ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع ​للشوط الثاني من المواجهة التي حسمت خروج البرازيل ⁠الفائزة باللقب خمس مرات.

وفي تعليق موجز ​بعد المباراة مع برونو فورميجا، المحلل لدى قناة "جي.ئي.تي.في" البرازيلية، أشار نيمار إلى أن مسيرته مع منتخب البرازيل "انتهت".

وقال نيمار: "حاولت، حاولت، والآن ​انتهى الأمر! بدأت هنا، وانتهيت هنا"، في إشارة إلى ​الملعب في نيوجيرسي، حيث خاض أول مباراة له مع البرازيل، عندما التقت ‌ودياً ⁠مع الولايات المتحدة عام 2010.

وانخرط اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في البكاء بعد المباراة التي شهدت إخفاق البرازيل في التأهل لدور الثمانية بكأس العالم لأول مرة منذ عام ​1990.

وتتجه البرازيل ​الآن نحو أطول ⁠فترة تمر عليها دون الفوز بلقب كأس العالم، منذ فوزها بالبطولة لأول مرة. إذ ​أنه بحلول عام 2030، سيكون قد مر ​28 عاما ⁠دون أن ترفع الكأس.

وإذا أكد نيمار اعتزاله اللعب الدولي، فسيختتم مسيرته مع البرازيل بذلك برصيد 80 هدفا و58 تمريرة حاسمة ⁠في ​130 مباراة.

وفاز نيمار بالعديد من الألقاب ​على مستوى الأندية، لكن اللقب الوحيد الذي حصل عليه مع المنتخب البرازيلي ​كان في كأس القارات عام 2013