ماذا قال أنشيلوتي بعد سقوط البرازيل بين أنياب "الوحش"؟

وصف كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل الخروج من دور الـ16 لكأس العالم بالخسارة 1 / 2 أمام النرويج وعملاقه "الوحش" إيرلينغ هالاند بأنه بداية لمغامرة جديدة مع راقصي السامبا.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "منتخب البرازيل استحق الفوز، لكن أرى هذه الخسارة بداية مغامرة جديدة".

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحافي عقب المباراة "علينا مواصلة التحسن، وإيجاد حلول وأفكار جديدة، فهذه ليست النهاية، بل بداية مرحلة جديدة".

وأهدر برونو جيمارايش ركلة جزاء للبرازيل في الدقيقة 14، كانت كفيلة بتغيير مصير السيلساو في مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبرر أنشيلوتي سبب اختيار جيمارايش لتنفيذ ركلة الجزاء بدلاً من نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قائلا "جمعنا إحصائيات على مدار عام كامل عن لاعبينا ومنافسينا".

وكشف مدرب السامبا "أفضل مسدد لركلات الجزاء بالترتيب هو نيمار، يليه إيجور تياجو، ثم رافينيا، ثم جيماريش، وأخيرا جابرييل مارتينيلي".

وأشار في ختام تصريحاته "لم يكن نيمار وتياجو ورافينيا متواجدين في الملعب وقت احتساب ركلة الجزاء، لذا اخترنا جيمارايش لأننا اعتقدنا أنه الأفضل في الملعب".