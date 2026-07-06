بـ10 لاعبين وشق الأنفس.. انجلترا تحسم معركة المكسيك وتتأهل لمواجهة هالاند

نجح المنتخب الإنجليزي في حجز بطاقة الصعود لدور الثمانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه على أحد المضيفين، منتخب المكسيك، 3-2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 36 عن طريق جود بلينغهام، ولم تمر سوى دقيقتين ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه.

ونجح منتخب المكسيك في تقليص الفارق في الدقيقة 42 عن طريق خوليان كينونيس، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تعرض جاريل كوانساه، مدافع المنتخب الإنجليزي للطرد، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54.

ورغم ذلك نجح منتخب إنجلترا في تسجيل الهدف الثالث عن طريق هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 60، لكن المنتخب المكسيكي نجح في تسجيل الهدف الثاني بالطريقة ذاتها عبر راؤول خيمنيز في الدقيقة 69، لكن الفريق الإنجليزي المنقوص من لاعب، نجح في إنهاء المباراة لصالحه.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لمواجهة النرويج، صباح الأحد المقبل، في دور الثمانية، وذلك بعدما نجح رفاق إيرلنج هالاند في بلوغ الدور ذاته بالفوز على البرازيل 2-1 في دور الستة عشر.