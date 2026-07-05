خبر سار لمنتخب أميركا في كأس العالم 2026.. وترامب يشكر «فيفا»

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البطاقة الحمراء للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون ومنحه الضوء الأخضر للعب أمام بلجيكا الإثنين في ثمن نهائي مونديال 2026.

وكان بالوغون قد سجل هدفا في الشوط الأول أمام البوسنة والهرسك في الفوز 2-0 في دور الـ32، قبل أن يُطرد لاحقا بسبب تدخل اعتُبر خطيرا.

وعقّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القرار، شاكرا فيفا «على تصحيح ظلم جسيم»، وذلك عبر منصته «تروث سوشال».