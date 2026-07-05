الأردن.. إنهاء عقد المدرب المغربي جمال سلامي مع "النشامى"

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين، اليوم الأحد، انتهاء مسيرة مدرب المنتخب الأردني، المغربي جمال سلامي، بعد نهاية مشوار النشامى في كأس العالم 2026.

وكتب الأمير علي على حسابه في (إكس): "مع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم".

‏وأضاف: "لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية وستبقى دائمًا ابنًا عزيزًا للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية".

‏وختم: "كل الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في محطتك المقبلة، كما ستظل أهلاً للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها ونستفيد منه".