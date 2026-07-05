"يفوز كما يفوز العظماء".. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن منتخب المغرب؟

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مواصلة المنتخب المغربي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما نجح "أسود الأطلس" للمرة الثانية على التوالي في بلوغ الدور ربع النهائي، عقب فوزه على كندا بثلاثية نظيفة، في أداء وصفته وسائل الإعلام بـ"النضج التكتيكي"، مؤكدة أن المغرب لم يعد "مفاجأة المونديال"، بل أصبح منتخباً "يفوز كما يفوز العظماء".

وأفردت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساحة واسعة للحديث عن الإنجاز المغربي، واختارت عنواناً جاء فيه: "المغرب يفوز كما يفوز العظماء"، في إشارة إلى الشخصية القوية التي ظهر بها المنتخب، وقدرته على التعامل بثقة وثبات مع مباريات الأدوار الإقصائية.

بدورها، ركزت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أهمية الانتصار المغربي، بعدما عنونت تقريرها بعبارة: "المغرب يقصي الدولة المضيفة الأولى"، في إشارة إلى الفوز على كندا بثلاثية نظيفة.

أما صحيفة "آس" الإسبانية، فاختارت عنوان "للمغرب أمير"، في إشارة إلى نجم المنتخب إبراهيم دياز، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة مع "أسود الأطلس"، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق في البطولة.

وحذرت الصحف الفرنسية منتخب بلادها من المواجهة المرتقبة أمام المغرب في الدور ربع النهائي، مؤكدة أن إنجازات "أسود الأطلس" لم تعد مجرد استثناء، بل أصبحت تعكس نضجاً تكتيكياً وشخصية قوية في المباريات الكبرى. وكتبت صحيفة فوت ميركاتو: "بعد الفوز بثلاثية على كندا، وتألق عز الدين أوناحي بتسجيله هدفين وحصوله على جائزة رجل المباراة، سيكون المنتخب الفرنسي أمام منافس يملك كل المقومات لإثارة القلق قبل ربع النهائي".

من جهتها، أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المنتخب المغربي لم يعد "الحصان الأسود" أو مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منتخباً يملك شخصية قوية وخبرة في إدارة المباريات الكبرى، في تأكيد على أن ما تحقق في مونديال قطر 2022 لم يكن استثناءً، بل ثمرة مشروع كروي متواصل.

ورأت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن أبرز ما يميز المنتخب المغربي هو نجاحه في الجمع بين الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي، اللذين رسخهما المدرب السابق وليد الركراكي، وبين الجرأة الهجومية التي ظهرت مع المدرب الحالي محمد وهبي، ما منح الفريق شخصية متوازنة وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف سيناريوهات المباريات.

كما وصفت شبكة CNN الفوز المغربي بأنه استحقاق كامل، مشيرة إلى أن المنتخب فرض شخصيته أمام أصحاب الأرض بفضل تألق عز الدين أوناحي، صاحب الثنائية، وسفيان رحيمي، الذي اختتم الثلاثية في الوقت بدل الضائع، مؤكدة أن المغرب يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم.