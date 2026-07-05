5 أرقام قياسية جديدة لـ«أسود الأطلس» في مونديال 2026

واصل المنتخب المغربي تألقه في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو الجاري، بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي، إثر فوزه المستحق على كندا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن، ليواصل «أسود الأطلس» كتابة التاريخ بتحقيق خمسة أرقام قياسية جديدة في سجل مشاركاتهم المونديالية.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم، بعدما كان قد حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى في مونديال قطر 2022، قبل أن يواصل مشواره إلى نصف النهائي وينهي البطولة في المركز الرابع.

وعزز «أسود الأطلس» صدارتهم لقائمة أكثر المنتخبات الإفريقية تحقيقاً للانتصارات في كأس العالم، بعدما رفع الفوز على كندا رصيدهم إلى تسعة انتصارات، منذ تحقيقهم أول فوز تاريخي في مونديال 1986 على البرتغال بنتيجة (3-1).

كما أصبح المنتخب المغربي أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في النسخة الحالية، معادلاً في الوقت نفسه الرقم القياسي الإفريقي المسجل باسم منتخب السنغال.

وواصل المغرب تعزيز أرقامه التاريخية، بعدما انفرد بصدارة أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، بوصوله إلى 30 هدفاً، متقدماً بفارق خمسة أهداف على منتخبي السنغال والكاميرون، اللذين يتقاسمان المركز الثاني برصيد 25 هدفاً لكل منهما.

وعلى الصعيد الفردي، دخل الحارس ياسين بونو التاريخ، بعدما أصبح أول حارس مرمى عربي يحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات بكأس العالم. وبدأ بونو هذا الإنجاز في مونديال قطر 2022 بالخروج بشباك نظيفة أمام كرواتيا في دور المجموعات، ثم إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، قبل أن يكرر الأمر في مونديال 2026 أمام اسكتلندا في دور المجموعات، ثم كندا في ثمن النهائي.