"حسام حسن بريء".. مشاركة هيثم هددت مصر بالخسارة 3-0 في كأس العالم!

كشف مصدر داخل بعثة المنتخب المصري أن غياب الجناح هيثم حسن عن مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026 لم يكن قراراً فنياً من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وإنما جاء بسبب عدم اكتمال إجراءات تغيير جنسيته الرياضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق البطولة.

وأثار تألق هيثم حسن خلال مباراة مصر أمام أستراليا في دور الـ16 موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية المصرية، بعدما قدم أداءً لافتاً في أول ظهور له بالبطولة، ما دفع الجماهير والمحللين إلى التساؤل عن أسباب غيابه عن مباريات دور المجموعات، رغم وجوده ضمن قائمة المنتخب.

ووجهت انتقادات إلى المدير الفني حسام حسن، واتهمه البعض بعدم منح اللاعب فرصة المشاركة، مفضلاً عليه لاعبين آخرين في مركزه، من بينهم أحمد سيد "زيزو".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الإمارات اليوم» أن السبب الحقيقي يعود إلى إجراءات قانونية تتعلق بأهلية اللاعب الدولية.

وأوضح أن هيثم حسن، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية، سبق له تمثيل المنتخبات الفرنسية في المراحل السنية، وهو ما استوجب الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لتغيير جنسيته الرياضية قبل تمثيل منتخب مصر.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم استخرج جواز السفر المصري للاعب وضمه إلى القائمة النهائية للمونديال، إلا أن إجراءات اعتماد تغيير جنسيته الرياضية لدى «فيفا» لم تكن قد اكتملت في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن مسؤولي الاتحاد المصري اكتشفوا قبل انطلاق البطولة أن إشراك اللاعب قبل اعتماد تغيير جنسيته الرياضية كان سيعرض المنتخب لعقوبة اعتبار المباراة خاسرة بنتيجة (3-0)، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا.

وتابع أن الاتحاد المصري تواصل مع نظيره الفرنسي للحصول على المستندات المطلوبة لاستكمال الملف، قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي، ليصدر لاحقاً قرار اعتماد تغيير الجنسية الرياضية عقب مباراة نيوزيلندا، ما جعل اللاعب مؤهلاً للمشاركة اعتباراً من المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران.

وأضاف أن الجهاز الفني فضّل عدم إشراك هيثم حسن أمام إيران، بعدما ظل النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي يُظهر جنسيته الرياضية الفرنسية، وهو ما أثار مخاوف من عدم اكتمال الإجراءات.

وأوضح أن الاتحاد المصري تلقى تأكيدات رسمية من مسؤولي «فيفا» بأن اللاعب أصبح مؤهلاً للمشاركة، وأن عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني لا يعني عدم اعتماد تغيير جنسيته الرياضية، وإنما يعود إلى تأخر تحديث النظام.

وشارك هيثم حسن للمرة الأولى أمام أستراليا في دور الـ16، وقدم أداءً لافتاً أعاد فتح باب التساؤلات بشأن أسباب غيابه عن الدور الأول، قبل أن تتضح لاحقاً الأسباب الإدارية التي حالت دون مشاركته منذ بداية البطولة.