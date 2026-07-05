سفيان رحيمي.. أكثر لاعب إفريقي "بديل" يساهم في الأهداف بنسخة مونديالية واحدة

واصل مهاجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، تقديم بصماته المؤثرة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما أسهم في تأهل المغرب إلى الدور ربع النهائي إثر الفوز على كندا بثلاثة أهداف نظيفة، ليواصل حضوره اللافت في البطولة رغم مشاركاته بديلاً.

ولم يبدأ رحيمي أي مباراة ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي في النسخة الحالية من المونديال، إلا أنه نجح في استغلال الفرص التي حصل عليها، إذ تحول إلى أحد أبرز الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الجهاز الفني، بفضل قدرته على إحداث الفارق خلال مجريات المباريات.

وأسهم لاعب العين في ثلاثة أهداف خلال خمس مباريات خاضها في البطولة، بعدما سجل هدفين وصنع هدفاً، علماً بأن جميع مساهماته التهديفية جاءت عقب دخوله من مقاعد البدلاء، ليؤكد مرة أخرى فعاليته الهجومية وتأثيره المباشر مع "أسود الأطلس".

وكافأت الأرقام رحيمي على مستوياته المميزة، إذ أصبح، وفقاً لإحصائيات شركة "أوبتا"، أكثر لاعب أفريقي مساهمة في الأهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم من دون أن يبدأ أي مباراة أساسياً، بعدما وصل إلى ثلاث مساهمات تهديفية، بواقع هدفين وتمريره حاسمة.

ويعكس هذا الرقم الدور المؤثر الذي يلعبه مهاجم العين مع المنتخب المغربي، إذ نجح في تقديم الإضافة كلما شارك، وأسهم في تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال مشواره في البطولة، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة في النسخة الحالية من كأس العالم.

ويأمل رحيمي في مواصلة تقديم الإضافة مع المنتخب المغربي خلال الدور ربع النهائي أمام فرنسا، ومواصلة مشواره اللافت في البطولة، بعدما نجح في كتابة اسمه في سجلات كأس العالم من خلال رقم تاريخي يعكس تأثيره الكبير، رغم عدم مشاركته أساسياً في أي مباراة حتى الآن.

يذكر أن الحساب الرسمي لنادي العين قدم تهنئة للاعب ومنتخب بلاده على التأهل إلى دور الثمانية عقب تجاوز كندا، وبينما ودع زميله اليخاندرو كاكو مع باراغواي عقب الخسارة أمام فرنسا، فإن زميلهم الاخر رامي ربيعة يخوض مواجهة تاريخية مع منتخب مصر أمام الأرجنتين.