بقيادة مبابي.. فرنسا تتجاوز عقبة باراغواي بصعوبة وتصطدم بالمغرب في دور الثمانية

تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بفوز صعب على باراغواي 1/ صفر اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وسجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".

وسيتقابل منتخب فرنسا مع منتخب المغرب الذي كان قد تغلب على كندا بنتيجة 3/صفر في دور الـ 16 من البطولة.

وتقام مباراة دور الثمانية بين المغرب وفرنسا يوم 9 يوليو في فوكسبوروه، ماستشوسيتس، في تكرار لمباراة الدور نصف النهائي بينهما بنسخة قطر 2022، والتي كان قد فاز فيها المنتخب الفرنسي 2/1.