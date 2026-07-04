بثلاثية تاريخية.. المغرب يكتسح كندا ويحلق إلى ربع نهائي المونديال

سجل عز الدين أوناحي ​ثنائية رائعة ليقود المغرب للفوز 3-صفر على كندا ‌التي ​تشارك الولايات المتحدة والمكسيك في تنظيم كأس العالم لكرة ليتأهل «أسود الأطلس» لدور الثمانية في طريقهم لمعادلة إنجاز 2022 التاريخي.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني أطلق أوناحي تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في ⁠الشباك بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 82 توغل براهيم دياز في منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب ثم مرر الكرة نحو ‌منتصف المنطقة إلى أوناحي الذي سدد الكرة بشكل رائع في الشباك.

وأكمل سفيان رحيمي ثلاثية المغرب في الوقت المحتسب ‌بدل الضائع.

ولم يعكر صفو هذا الفوز سوى إصابة ‌إسماعيل صيباري واستبداله في وقت مبكر من الشوط الأول.

وأنهى ‌المغرب، الذي بلغ الدور ‌قبل النهائي قبل أربع سنوات في قطر، المغامرة الرائعة لمنتخب كندا الذي كان ​يخوض مشاركته الثالثة فقط ‌في النهائيات.

وبغض ​النظر عن نتيجة اليوم أمام ⁠المغرب، حطم منتخب كندا عددا من الأرقام القياسية، من بينها حصد أول نقطة في تاريخه بكأس العالم وتحقيق أول ​انتصار له ⁠في البطولة.

وإذا ⁠كانت كندا قد برزت باعتبارها إحدى القصص الملهمة في البطولة، فإن المغرب وصل إليها بطموحات أكبر بكثير.

فقبل أربع ⁠سنوات في قطر، أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، بعدما أطاح بإسبانيا والبرتغال في طريقه إلى احتلال المركز الرابع.

ولم يكتف «أسود الأطلس» بذلك الإنجاز التاريخي، بل أثبتوا بعد أربع سنوات أن ما ‌حققوه في قطر لم يكن محض صدفة، إذ تعادلوا مع البرازيل ليتصدروا ​مجموعتهم، قبل أن يطيحوا بهولندا، أحد عمالقة الكرة الأوروبية، في دور 32.

وبفضل انضباطهم التكتيكي ولياقتهم البدنية العالية ومهاراتهم الفنية، واصلوا التقدم في البطولة بثقة فريق يؤمن بقدرته على ​تحقيق مسيرة ناجحة أخرى.