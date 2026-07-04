المغربي صيباري يخرج مصاباً خلال مواجهة كندا في ثمن النهائي

خرج مهاجم منتخب المغرب اسماعيل صيباري مصابا بعد ثلث ساعة على بداية مواجهة «أسود الأطلس» مع كندا، السبت في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في هيوستن.

ويشكل خروج صيباري ضربة كبيرة للمغرب، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، بعد أن سجل له ثلاثة أهداف في دور المجموعات.

وأمسك صيباري (25 عاما) صاحب 12 هدفا في 35 مباراة دولية مع المغرب، عضلات فخذه، قبل أن يدخل بدلا منه المهاجم سفيان رحيمي.

ويعد صيباري من نجوم البطولة، وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني قبل أيام ضمه رسميا من أيندهوفن الهولندي في صفقة بلغت 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار)، بحسب تقارير.