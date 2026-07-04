تعديل وحيد في تشكيلة «أسود الأطلس» أمام كندا

​يبدأ القائد ألفونسو ديفيز المباراة على ‌مقاعد ​بدلاء منتخب كندا في مواجهة دور 16 بكأس العالم لكرة القدم أمام المغرب في هيوستن مساء اليوم السبت، بعدما أجرى المدرب جيسي مارش ثلاثة تغييرات ⁠على تشكيلته.

ديفيز قد شارك بديلا وكان له تأثير كبير في الفوز 1-صفر على جنوب أفريقيا في دور ‌32، لكنه يسعى لاستعادة كامل لياقته بعد تعافيه من إصابة طويلة المدى.

ويشارك ‌قلب الدفاع لوك دو فوجرول لتعزيز ‌الخط الخلفي المكون من خمسة لاعبين ‌لكندا، بينما يعود ‌علي أحمد إلى التشكيلة الأساسية في خط الوسط.

ويدخل ​نيكو سيجور ‌في التشكيلة ​الأساسية، في حين يتراجع ⁠ديريك كورنيليوس وناثان ساليبا وليام ميلر إلى مقاعد البدلاء.

وأجرى المغرب تغييرا واحدا ​بمشاركة ⁠المدافع ⁠بدر الدين حلحال بدلا من شادي رياض، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال ⁠مباراة دور 32 أمام هولندا.

فيما يلي تشكيلة الفريقين:

كندا: ماكسيم كريبو، أليستر جونستون، مويز بومبيتو، لوك دو فوجرول، ريتشي لاريا، نيكو سيجور، ستيفن يوستاكيو، علي أحمد، ‌تاجون بيوكانن، جوناثان ديفيد، تاني أولواسيي.

المغرب: ياسين بونو، أشرف ​حكيمي، بدر الدين حلحال، عيسى ديوب، نصير مزراوي، نائل العيناوي، أيوب بوعدي، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، براهيم دياز، إسماعيل ​صيباري.