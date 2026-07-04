فوزينيا نجم المونديال احترف متأخراً وعمل سائق حافلة وكهربائي

قبل أن يعرفه العالم باسم "فوزينيا"، كانت حياة حارس الرأس الأخضر واسمه الحقيقي هو: جوسيمار خوسيه إيفورا دياس، مختلفة تماماً فكان يعمل سائق حافلة وكهربائي، حتى أصبح لاعباً محترفاً لكرة القدم بعمر الـ 25 عاماً ورغم أن هذا العمر يعد متأخراً للاحتراف، لكن فوزينيا يؤمن بأن العمل الجاد قادر على تغيير حياته.

ورغم طوله البالغ 189 سم كان فوزينيا يرفض من قبل أندية الرأس الأخضر لاعتباره قصيراً وصغير الحجم، لكن الأمر لم يمنعه من تحقيق الحلم واحتراف كرة القدم في عمر الـ 25 عاماً، ليكون نادي باتوك هو ناديه الأول، قبل أن ينطلق في رحلته الاحترافية وينتقل إلى أعرق أندية الرأس الأخضر سبورتيفو مينديلينسي موسم 2011 – 2012.

وتنقل فوزينيا في رحلته الاحترافية بين أندية في زيمبابوي، ومولودفا، والبرتغال، وقبرص، وسلوفاكيا، قبل أن يعود إلى البرتغال.

ولعب في مسيرته مع الأندية 280 مباراة واستقبلت شباكه 299 هدفاً فيما حافظ على نظافة شباكه في 101 مباراة.

وخاض فوزينيا 92 مباراة مع الرأس الأخضر تلقت شباكه خلالها 86 هدفاً فيما حافظ على نظافتها في 37 مباراة.

وكانت أول مباراة خاضها ضد الكاميرون ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا في العام 2012 وحافظ على نظافة شباكه فيها.

في الأول من يوليو الجاري انتهى عقده مع نادي جي دي تشافيز المنافس في الدرجة الثانية البرتغالي ليبدأ رحلة البحث عن نادٍ جديد، الأمر الذي لن يكون صعباً بعد الأداء المبهر الذي قدمه في كأس العالم، والشهرة الواسعة التي حققها بوصوله إلى 22.1 مليون متابع على منصة إنستغرام.