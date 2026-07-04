كلوب يقترب من تدريب ألمانيا.. اجتماع حاسم خلال أيام

يعقد يورغن كلوب اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، ونائبه هانز يواخيم فاتسكه في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، لمناقشة اتفاق يقضي بتوليه تدريب منتخب "الماكينات".

ويتواجد كلوب في الولايات المتحدة كمحلل لقناة "ماجينتا تي في"، ويبدو أنه سيستمر هناك طوال فترة البطولة.

وذكرت مصادر مقربة من الاتحاد الألماني أن رئيسه ونائبه سيتوجهان إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مباشرة مع مدرب بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي سابقاً، الذي أبدى بالفعل اهتمامه بتولي المنصب.

وعاد نويندورف مؤخراً من الولايات المتحدة بعد خروج ألمانيا من دور الـ32 في كأس العالم أمام باراغواي، وبعد عودته إلى ألمانيا ترأس محادثات مع المدرب يوليان ناغلسمان، انتهت بإعلان الأخير استقالته الجمعة.

ويشغل كلوب (59 عاماً) حالياً منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، وهو ما يعني أن أي اتفاق لتدريب المنتخب الألماني سيتطلب أيضاً التوصل إلى تفاهم مع المجموعة المالكة.