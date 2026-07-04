«تقنية الفيديو» تظهر للمرة الأولى في مهرجان الأكاديميات الخليجية بعجمان

انطلقت في مركز كواترو الرياضي بعجمان منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، بمشاركة 20 فريقاً يمثلون أكاديميات خاصة من ست دول خليجية، في بطولة تستمر حتى التاسع من يوليو الجاري.

ويقام المهرجان برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، ويعد أحد أبرز التجمعات الرياضية المخصصة لأكاديميات كرة القدم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة ست مباريات ضمن دور المجموعات لمختلف الفئات العمرية، مع بدء الفرق مشوار المنافسة على ألقاب النسخة الحالية وفق جدول المباريات الذي أقرته اللجنة المنظمة عقب مراسم القرعة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي إن البطولة تتضمن برنامجاً مصاحباً يشمل بطولات للألعاب الإلكترونية، وتحديات للمهارات الكروية، ومؤتمرات صحافية يومية، إلى جانب جلسات حوارية ودورات تدريبية متخصصة للمدربين والإداريين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات المشاركة وتوفير تجربة متكاملة للاعبين والأجهزة الفنية.

وتشهد النسخة الحالية تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، إضافة إلى النقل المباشر لجميع المباريات والفعاليات عبر المنصات الرقمية، في خطوة تستهدف تطوير الجوانب التنظيمية والفنية ورفع مستوى المنافسات.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته منصة خليجية لتطوير المواهب الكروية، وتعزيز التواصل بين الأكاديميات في دول مجلس التعاون، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين ويدعم حضور إمارة عجمان مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية.