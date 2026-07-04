"المباراة الأصعب".. مدرب المغرب يعلق على مواجهة كندا

أكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن "أسود الأطلس" سيخوضون أصعب مباراة في مونديال 2026 عندما يلاقون كندا في ثمن النهائي.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي قبل المواجهة: "أنا شخص صريح عندما أتحدث مع اللاعبين، لقد قلت لهم إنها أهم مباراة وأصعب مباراة وأنا قليلاً ما أخطأ".

وأضاف: "وتيرة عمل الكنديين وحماسهم ورغبتهم في التحكم في كل تفصيل مع الكرة ومن دونها، لديهم هوية حقيقية ويثقون في ميزاتهم ويريدون تنفيذها وهم يركزون على مواجهتنا، كلها أسباب تجعل مهمتنا أكثر صعوبة".

وأكد وهبي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة بينهم مدافع كريستال بالاس الإنكليزي شادي رياض الذي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى ضد هولندا، وقال "تلقى ضربة في الركبة في المباراة الأخيرة، ولكن الأمر ليس بهذه الخطورة، وجميع اللاعبين جاهزون 100%".