محمد صلاح مازحاً: حسام حسن يضربنا بين الشوطين

رد قائد منتخب مصر محمد صلاح بطريقة طريفة على سؤال حول علاقته بمدربه حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وتحدث محمد صلاح في تصريحاته خلال المنطقة المختلطة مع الصحفيين عن أجواء معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى علاقته بلاعبي الفراعنة.

وقال صلاح في مستهل تصريحاته مازحاً: "المختلف في معسكر مصر مع حسام حسن؟ إنه يضربنا بين الشوطين" في مزحة جاءت رداً على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية والتي زعمت أن المدير الفني يعنف اللاعبين بين الشوطين.

وأضاف صلاح: "لا يوجد شيء مختلف في المعسكر، وأصبحت أكبر سناً من أن أنساق وراء ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي (أنا بناتي في سن الزواج)".

وتابع: "لا أوضح شيئاً لأحد لأنني أعلم قيمتي جيدا وكذلك قيمة اللاعبين وأحاول قدر المستطاع مساعدة زملائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

ويلتقي المنتخب المصري في مواجهة قوية مع نظيره الأرجنتيني حامل اللقب يوم 7 يوليو الجاري ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 بعد أن حقق المنتخبان انتصارين مثيرين على كل من أستراليا والرأس الأخضر توالياً.