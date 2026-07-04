مكافأة التأهل.. مصر تحقق أكبر قفزة في التصنيف العالمي للفيفا

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق إنجازاً غير مسبوق بالتأهل إلى دور الستة عشر، وهو ما انعكس مباشرة على موقعه في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحقق قفزة لافتة بين منتخبات العالم.



وجاء التأهل التاريخي بعد فوز الفراعنة على منتخب أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32. وبهذا الانتصار، أصبح المنتخب المصري أول فريق في تاريخ الكرة المصرية يبلغ دور الستة عشر في كأس العالم.



وأثمر هذا الإنجاز عن تقدم منتخب مصر خمسة مراكز في التصنيف العالمي، ليحتل المركز الرابع والعشرين برصيد 1597.04 نقطة، في واحدة من أكبر القفزات التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

ومع هذا التقدم، تفوق المنتخب المصري على عدد من المنتخبات صاحبة التاريخ الكروي، من بينها الإكوادور وباراجواي، وأستراليا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تركيا وأوكرانيا وروسيا والسويد وبولندا والمجر، فضلا ًعن نيجيريا والجزائر وكوت ديفوار، وكذلك كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.



وجاءت هذه القفزة ثمرة مشوار قوي للفراعنة في مونديال 2026، إذ حقق المنتخب انتصاراً على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، إلى جانب ثلاثة تعادلات، كان آخرها أمام أستراليا قبل حسم بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح، ليواصل المنتخب تحسين رصيده النقطي في التصنيف العالمي مع كل مرحلة يتجاوزها.



ويتطلع منتخب مصر إلى مواصلة مشواره التاريخي عندما يلتقي في دور الستة عشر مع الأرجنتين بقيادة ميسي، في مباراة يأمل خلالها الفراعنة في مواصلة صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في النسخة الحالية من كأس العالم.