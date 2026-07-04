إصابة ميسي تُهدد قمة الأرجنتين ومصر في دور الـ16 لكأس العالم.. يخضع لفحوصات طبية خلال ساعات

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من القلق داخل معسكر منتخب بلاده، بعدما تعرض لإصابة في الرأس خلال مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي، في المباراة التي انتهت بفوز "راقصي التانغو" بنتيجة (3-2) بعد التمديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان ميسي قد شارك في المباراة كاملة، ولعب دورًا حاسمًا في تأهل منتخب بلاده بعدما سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثالث في الوقت القاتل، ليحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ورغم تألقه الشديد، ظهر قائد المنتخب الأرجنتيني عقب صافرة النهاية وهو يعاني من كدمة وتورم واضحين في الجبهة، مما أثار التساؤلات حول مدى جاهزيته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن الإصابة جاءت خلال الشوط الثاني، إثر اصطدام قوي بركبة أحد لاعبي كاب فيردي، إلا أن ميسي أصر على إكمال المباراة حتى نهايتها رغم معاناته من آثار الضربة.

ومن المنتظر أن يخضع ميسي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة؛ لتقييم حالته بشكل نهائي وتحديد موقفه من المشاركة أمام "الفراعنة" في المباراة المقررة الثلاثاء المقبل، وسط ترقب قلق من الجهاز الفني والجماهير الأرجنتينية لتقرير طبيب المنتخب.