جدول المباريات الكامل لدور ال16 في كأس العالم 2026 (بتوقيت الإمارات)..موعد مباراة مصر والأرجنتين

صعدت كولومبيا إلى الدور 16 في كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزها على غانا 1-0، كآخر المتأهلين في ختام الدور 32 صباح اليوم السبت بتوقيت الإمارات.

وبعد تحديد اطراف مباريات الدور 16 جاء جدول المباريات الكامل، كما يلي بتوقيت الإمارات:

جدول مباريات دور ال16

السبت: 4 يوليو

21:00 كندا - المغرب

الأحد: 5 يوليو

01:00 باراغواي- فرنسا

الإثنين: 6 يوليو

00:00 البرازيل- النرويج

04:00 المكسيك- إنجلترا

23:00 البرتغال- إسبانيا

الثلاثاء: 7 يوليو

04:00 أميركا-بلجيكا

20:00 الأرجنتين- مصر

الأربعاء: 8 يوليو

00:00 سويسرا -كولومبيا

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الدور ربع النهائي

الجمعة: 10 يوليو

-(كندا أو المغرب)-(باراغواي- فرنسا) 00:00

-(أميركا أو بلجيكا) -(البرتغال أو إسبانيا) 23:00

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الأحد: 12 يوليو

(البرازيل أو النرويج)-(المكسيك أوإنجلترا) 01:00

(الأرجنتين- مصر)-(سويسرا -كولومبيا) 05:00

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الدور نصف النهائي

الثلاثاء: 14 يوليو 23:00

الأربعاء: 15 يوليو 23:00

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المركز الثالث

الأحد: 19 يوليو 01:00

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النهائي

الأحد: 19 يوليو 23:00