جدول المباريات الكامل لدور ال16 في كأس العالم 2026 (بتوقيت الإمارات)..موعد مباراة مصر والأرجنتين

المصدر:
  • دبي-الإمارات اليوم.
التاريخ:

صعدت كولومبيا إلى الدور 16 في كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزها على غانا 1-0، كآخر المتأهلين في ختام الدور 32 صباح اليوم السبت بتوقيت الإمارات.

وبعد تحديد اطراف مباريات الدور 16 جاء جدول المباريات الكامل، كما يلي بتوقيت الإمارات:

جدول مباريات دور ال16

السبت: 4 يوليو
21:00 كندا - المغرب

الأحد: 5 يوليو
01:00 باراغواي- فرنسا

الإثنين: 6 يوليو
00:00 البرازيل- النرويج
04:00 المكسيك- إنجلترا
23:00 البرتغال- إسبانيا

الثلاثاء: 7 يوليو
04:00 أميركا-بلجيكا
20:00 الأرجنتين- مصر

الأربعاء: 8 يوليو
00:00 سويسرا -كولومبيا

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الدور ربع النهائي
الجمعة: 10 يوليو 
-(كندا أو المغرب)-(باراغواي- فرنسا) 00:00
-(أميركا أو بلجيكا) -(البرتغال أو إسبانيا) 23:00

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الأحد: 12 يوليو
(البرازيل أو النرويج)-(المكسيك أوإنجلترا) 01:00
(الأرجنتين- مصر)-(سويسرا -كولومبيا) 05:00

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الدور نصف النهائي
الثلاثاء: 14 يوليو  23:00
الأربعاء: 15 يوليو  23:00
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المركز الثالث
الأحد: 19 يوليو 01:00
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النهائي
الأحد: 19 يوليو 23:00

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