مواجهات ثمن نهائي كأس العالم بالتفاصيل.. موعد مباراتي المغرب ومصر

تنطلق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 وسط مواجهات قوية ومباريات حاسمة، حيث تدخل المنتخبات مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين في طريقها نحو ربع النهائي، مع تزايد الترقب العالمي لمباريات تحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا بين أبرز مدارس كرة القدم في العالم.

وتُفتتح مباريات هذا الدور يوم 4 يوليو عند الساعة 21:00، على ملعب إن آر جي، حيث يلتقي منتخب كندا مع منتخب المغرب في مواجهة قوية ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا بين الطرفين، تليها مواجهة في 5 يوليو عند الساعة 01:00 على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد تجمع بين باراغواي وفرنسا.

وتتواصل المنافسات يوم 6 يوليو بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع النرويج عند الساعة 00:00 على ملعب ميتلايف، بينما يصطدم منتخب المكسيك بإنجلترا عند الساعة 04:00 على ملعب أزتيكا، في حين تُقام مواجهة أوروبية خالصة بين البرتغال وإسبانيا عند الساعة 23:00 على ملعب إيه تي آند تي، إلى جانب لقاء يجمع الولايات المتحدة ببلجيكا عند الساعة 04:00 على ملعب لومين فيلد.

وفي 7 يوليو، يلتقي منتخب الأرجنتين مع مصر عند الساعة 20:00 على ملعب مرسيدس بنز في واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور، فيما يختتم دور الـ16 بمواجهة بين سويسرا وكولومبيا عند الساعة 00:00 على ملعب بي سي بليس، في مباراة تحمل طابعًا متوازنًا بين الطرفين.

وتؤكد هذه المواجهات حجم التنافس الكبير في النسخة الحالية من البطولة، مع دخول مرحلة الحسم التي لا تحتمل الأخطاء، حيث يسعى كل منتخب لبلوغ ربع النهائي ومواصلة حلم التتويج باللقب العالمي.