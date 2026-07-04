كولومبيا تزيح غانا وتصعد لمواجهة سويسرا

حسم منتخب كولومبيا تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على غانا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن ختام مواجهات دور الـ32، ليواصل مشواره في البطولة بنجاح ويضرب موعدًا قويًا مع سويسرا في ثمن النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا عبر اللاعب جون أرياس في الدقيقة 14، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة دقيقة داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة حاسمة من زميله لويس سواريز، ليمنح منتخب بلاده أفضلية حافظ عليها حتى نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من الطرفين، حيث ضغط منتخب غانا في فترات مختلفة عبر تحركات توماس بارتي وإينياكي ويليامز، بينما اعتمدت كولومبيا على المرتدات السريعة بقيادة لويس دياز، مع إهدار عدد من الفرص من الجانبين، وسط تألق واضح لحارسي المرمى في التصدي للكرات الخطيرة.

وبهذا الفوز، ينجح منتخب كولومبيا في بلوغ دور الـ16 من المونديال، حيث يستعد لمواجهة قوية أمام سويسرا، في اختبار جديد لطموحات الفريق في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.