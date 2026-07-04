كم تقاضى كل لاعب في منتخب مصر بمونديال 2026؟.. الرقم صادم

دخل لاعبو منتخب مصر مرحلة غير مسبوقة على صعيد المكافآت المالية، بعدما ضمنت نتائج الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 حصول كل لاعب على مبالغ قياسية، مع إمكانية تضاعفها مجددًا حال مواصلة المشوار في البطولة.

وتنص لائحة مكافآت المنتخب على منح كل لاعب 150 ألف جنيه في حال الفوز بأي مباراة خلال منافسات كأس العالم، إلا أن اللائحة تضمنت بندًا استثنائيًا يقضي باعتبار جميع مباريات دور المجموعات وكأنها انتهت بالفوز في حال نجاح المنتخب في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بما يمنح كل لاعب مكافأة إجمالية قدرها 450 ألف جنيه عن هذه المرحلة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل 1-1 مع بلجيكا، قبل أن يفوز على نيوزيلندا 3-1، ثم تعادل سلبيًا مع إيران، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويًا مع بلجيكا التي انتزعت الصدارة بفارق الأهداف.

وبجانب مكافأة دور المجموعات، حصل كل لاعب على 325 ألف جنيه إضافية عقب التأهل إلى دور الـ32، لترتفع حصيلة المكافآت إلى 775 ألف جنيه لكل لاعب قبل خوض المباراة التالية.

وواصل المنتخب المصري مشواره بنجاح بعد تخطي أستراليا في دور الـ32، لتُفعّل اللائحة الخاصة بمكافآت التأهل، إذ ارتفعت مكافأة عبور هذه المرحلة إلى 650 ألف جنيه لكل لاعب، مع الإبقاء على مكافأة الفوز في المباريات عند 150 ألف جنيه دون تغيير، ليرتفع إجمالي ما حصل عليه كل لاعب حتى الآن إلى مليون و575 ألف جنيه.

ووفقًا للائحة، سيحصل كل لاعب على مكافأة قدرها مليون و350 ألف جنيه نظير التأهل إلى الدور التالي، إضافة إلى 150 ألف جنيه مكافأة الفوز على الأرجنتين، وهو رقم سيكون الأعلى في تاريخ مكافآت منتخب مصر إذا تحقق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

دخل لاعبو منتخب مصر مرحلة غير مسبوقة على صعيد المكافآت المالية، بعدما ضمنت نتائج الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 حصول كل لاعب على مبالغ قياسية، مع إمكانية تضاعفها مجدداً حال مواصلة المشوار في البطولة.

وتنص لائحة مكافآت المنتخب على منح كل لاعب 150 ألف جنيه في حالة الفوز بأي مباراة خلال منافسات كأس العالم، إلا أن اللائحة تضمنت بنداً استثنائياً يقضي باعتبار جميع مباريات دور المجموعات وكأنها انتهت بالفوز حال نجاح المنتخب في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بما يمنح كل لاعب مكافأة إجمالية قدرها 450 ألف جنيه عن هذه المرحلة.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره بالتعادل 1-1 مع بلجيكا، قبل أن يفوز على نيوزيلندا 3-1، ثم تعادل سلبياً مع إيران، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متساوياً مع بلجيكا التي انتزعت الصدارة بفارق الأهداف.

وبجانب مكافأة دور المجموعات، حصل كل لاعب على 325 ألف جنيه إضافية عقب التأهل إلى دور الـ32، لترتفع حصيلة المكافآت إلى 775 ألف جنيه لكل لاعب قبل خوض المباراة التالية.

وواصل المنتخب المصري مشواره بنجاح بعد تخطي أستراليا في دور الـ32، لتُفعّل اللائحة الخاصة بمكافآت التأهل، إذ ارتفعت مكافأة عبور المرحلة التالية إلى 650 ألف جنيه لكل لاعب، مع الإبقاء على مكافأة الفوز في المباريات عند 150 ألف جنيه دون تغيير، ليرتفع إجمالي ما حصل عليه كل لاعب حتى الآن إلى مليون و575 ألف جنيه.

ووفقاً للائحة، سيحصل كل لاعب على مكافأة قدرها مليون و350 ألف جنيه نظير التأهل إلى الدور التالي، إضافة إلى 150 ألف جنيه مكافأة الفوز على الأرجنتين وهو رقم سيكون الأعلى في تاريخ مكافآت منتخب مصر إذا تحقق التأهل للدور ربع النهائي .