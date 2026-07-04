الأرجنتين تتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم بفوز صعب على الرأس الأخضر

تأهل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، إلى دور الـ 16 من المونديال بصعوبة كبيرة، بعد فوزه على الرأس الأخضر 3/2 في مباراة دور الـ32 التي امتدت لوقت إضافي.

وتألق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الذي سجل هدفا وصنع هدفين، حيث تقدم للأرجنتين في الدقيقة 29، وتعادل ديروي دوارتي للرأس الأخضر في الدقيقة 59.

وفي الوقت الإضافي تقدم ليساندرو مارتينز مجددا للأرجنتين في الدقيقة 93، وتعادل مرة أخرى سيدني كابرال للرأس الأخضر في الدقيقة 103، قبل أن يسجل هدف الحسم للمنتخب الأرجنتيني ديني إديلسون مدافع الرأس الأخضر في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 111.

وسيتقابل منتخب الأرجنتين في دور الـ16 يوم 7 يوليو الحالي، مع منتخب مصر الذي كان قد فاز في وقت سابق من يوم الجمعة على أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل 1/1.