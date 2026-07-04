كيف قهر لاعبو مصر حارس أستراليا الخبير بركلات الترجيح؟

لم يكن تأهل منتخب مصر بركلات الترجيح أمام أستراليا وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إعداد ذهني وفني دقيق، تجسد في لقطة لافتة سبقت تنفيذ الركلات مباشرة، ما قادهم إلى ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

الفراعنة لم يهدروا أي ركلة

وسجل المصريون كل الركلات ليكسبوا النتيجة 4-2 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ضمن دور الـ32 في أرلينغتون قرب دالاس.. وكانت أبرز الركلات من جانب المخضرم محمد صلاح في وسط المرمى.

مقاطع مصورة قبل التنفيذ

وأظهرت مقاطع مصورة لاعبي المنتخب المصري وهم يشاهدون عبر جهاز "اللاب توب" ركلة الجزاء التي نفذها النجم الفرنسي كيليان مبابي في مرمى الحارس الأسترالي مات رايان، في محاولة لدراسة أسلوب الأخير في التعامل مع ركلات الترجيح، والاستفادة من نقاط ضعفه قبل بدء الحسم.

خبرة رايان تحطمت في لحظات

ويُعرف مات رايان بخبرته الكبيرة في التصدي لركلات الجزاء، بعدما خاض مسيرة طويلة مع منتخب أستراليا وعدد من الأندية الأوروبية، ما دفع الجهاز الفني واللاعبين إلى الاستعداد لهذه المواجهة بأدق التفاصيل.

تحليل البيانات "ضرورة" في كرة القدم

يعكس هذا المشهد مدى اعتماد المنتخبات الحديثة على تحليل البيانات واللقطات المصورة في اتخاذ القرارات داخل المباريات، إذ لم يعد التحضير يقتصر على الجوانب البدنية والفنية، بل أصبح تحليل سلوك المنافس جزءاً أساسياً من صناعة الفوز.