ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني إنزو

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وجود أي اهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي ونجم المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز.

وربطت تقارير إعلامية عدة في الأسابيع الأخيرة ريال مدريد بضم اللاعب الأرجنتيني الدولي، ونشرت صحيفة «ماركا» هذا الأسبوع تصريحات لوكيل اللاعب خافيير باستوري، قال فيها إن فرنانديز يرغب في العيش بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» ذكرت أن الريال أصدر بياناً يهدف إلى وضع حد للتكهنات بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وجاء في البيان: «في ضوء المعلومات والتصريحات التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة بشأن اهتمام مزعوم من ريال مدريد بضم اللاعب إنزو فرنانديز، يود النادي أن يؤكد أنه لم يقم بأي خطوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتعاقد مع اللاعب المذكور، كما أنه لا يعتزم الدخول في مثل هذه العملية».

وأضاف البيان: «يود ريال مدريد أن يعرب عن بالغ احترامه لإنزو فرنانديز، وهو لاعب كبير وتحظى مسيرته وجودته بتقدير واسع، وكذلك لنادي تشيلسي، الذي تربطه به علاقة مؤسسية ممتازة».

وتابع: «انطلاقاً من احترامه لمؤسسة بحجم تشيلسي، وللمبادئ المؤسسية والولاء التي لطالما وجهت تصرفات ريال مدريد، يرى النادي أنه من الضروري نفي هذه التكهنات بشكل قاطع، لأنها لا تستند إلى أي أساس ولا تعكس الواقع».