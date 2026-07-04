هاني يسجل لأستراليا بالخطأ في شباك مصر.. ومونديال 2026 يدخل التاريخ برقم سلبي

سجل محمد هاني، مدافع منتخب مصر، هدف التعادل للمنتخب الأسترالي بالخطأ في شباك فريقه في المباراة الجارية بدور الـ 32 بكأس العالم 2026. وحاول هاني تشتيت كرة عرضية من ضربة حرة نفذها منتخب أستراليا عبر إيلن أونيل في الدقيقة 55، ليوجه الكرة بضربة رأس في شباك زميله مصطفى شوبير.

وارتفع عدد الأهداف العكسية في المونديال ليصل إلى 13 هدفا عكسيا، ليصبح مونديال 2026 أكثر نسخة شهدت أهدافًا عكسية في تاريخ البطولة.

وسبق أن سجل محمد هاني هدفا لصالح بلجيكا في الجولة الأولى بدور المجموعات، وسجل هدفه الثاني ليصبح أول لاعب يسجل هدفين عكسيين.

وسبق للاعب منتخب بلغاريا، إيفان دافيدوف تسجيل هدفين عكسيين في نفس النسخة بالمونديال، حيث فعل ذلك بالخطأ في مرمى فريقه أمام المجر والبرتغال.

وكان منتخب مصر قد تقدم في الشوط الأول بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13.