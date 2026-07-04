ألمانيا تفاوض كلوب بعد استقالة ناغلسمان

سيدخل الاتحاد الألماني لكرة القدم في مفاوضات مع يورغن كلوب للإشراف على المنتخب الوطني، بعد استقالة يوليان ناغلسمان من منصبه نتيجة الخروج من دور الـ32 لمونديال 2026، وفق ما أعلن أمس.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه تمت الموافقة على «فسخ العقد فورا مع المدرب يوليان ناغلسمان»، والذي كان يمتد حتى صيف 2028، مضيفاً أنه سيعمل، في إطار البحث عن خليفة، على «بدء مفاوضات مع يورغن كلوب» الذي «أبدى بالفعل، من حيث المبدأ، استعداده لتولي هذا المنصب».