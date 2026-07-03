إعلامية مصرية تمازح محمد صلاح: قبضنا على شقيقتك وفديتها 3 أهداف

خطفت رباب صلاح، شقيقة قائد منتخب مصر محمد صلاح، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو طريف قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخب المصري بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ونشرت الإعلامية المصرية دعاء فاروق الفيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث ظهرت برفقة رباب صلاح وإحدى صديقاتهما خلال سهرة، قبل أن توجه رسالة مازحة إلى قائد المنتخب المصري بأنها قبضت على شقيقته وفديتها 3 أهداف في أستراليا وإلا لن تعيدها، في دعابة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين قبل اللقاء الحاسم.

وأرفقت الإعلامية الفيديو بتعليق: «يا رب النصر لمصر»، في رسالة دعم للمنتخب الوطني، لتنهال التعليقات التي تمنت فوز «الفراعنة» والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

كما لفت متابعون إلى الشبه الكبير بين رباب صلاح وابنة شقيقها «مكة»، بينما اعتبر آخرون أن الفيديو أضفى أجواءً من المرح والتفاؤل قبل المواجهة المرتقبة.