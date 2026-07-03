الكشف عن 8 حالات منشطات في منتخب تونس بكأس العالم.. والسبب غريب!

كشفت نتائج فحوصات منشطات أجريت لثمانية لاعبين من منتخب تونس خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، عن وجود آثار لمادة الكلينبوتيرول المحظورة.

وبذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "التحقيقات أوضحت أن ظهور المادة لم يكن متعمداً، ويرجح أنه ناتج عن تناول لحوم ملوثة خلال إقامة بعثة المنتخب في المكسيك، وليس بهدف تحسين الأداء الرياضي، ما يعني عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو إيقاف بحق اللاعبين المعنيين".

كما تم إبلاغ أندية اللاعبين بالتفاصيل الكاملة للحالة، مع تأكيد سلامة موقفهم وعدم وجود ما يستدعي عقوبات انضباطية.

وكان المنتخب التونسي قد ودع المونديال من دور المجموعات بنتائج ثقيلة أمام هولندا والسويد واليابان.