لامين جمال: شقيقي بالنسبة لي بمنزلة ابني (فيديو)

خطف كاين شقيق النجم الإسباني لامين جمال الأنظار خلال مباراة "الماتادور" أمام النمسا في دور الـ32 التي انتهت لمصلحة بفوز إسبانيا 3-0، الخميس، في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك.

ردة فعل (أخوي) لامين جمال



بعد صافرة المباراة #كاس_العالم_٢٠٢٦ pic.twitter.com/Bri3jw2SZD — حامد المعاوي (@almaeawi4343) July 2, 2026

وأظهرت الكاميرات شقيق لامين جمال الذي لم يتجاوز 4 سنوات يحتفل بحماس شديد مع أهداف المنتخب الإسباني.

وقال لامين جمال لموقع الاتحاد الدولي "فيفا" بعد المباراة: "يسعدني أن أرى شقيقي سعيدا، وأن أرى والدتي تعيش الحياة التي طالما حلمت بها، وكذلك أصدقائي. في النهاية، هذا كل ما أريده. إنه أكبر حلم يمكن أن يحلم به أي طفل، إلى جانب كرة القدم وكل شيء آخر. إنه يعني لي كل شيء. شقيقي بالنسبة لي بمنزلة ابني، وأنا أعشقه".

ورغم أن لامين جمال لم يسجل، فقد نال صاحب الـ18 عاما جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً لافتا على الجهة اليمنى.