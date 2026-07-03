مصادفة كرواتيا تشعل آمال الدون بتحقيق كأس العالم

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على المنتخب الكرواتي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، ما أشعل الأمل في قلوب عشاق الدون كريستيانو رونالدو بإحراز لقب كأس العالم، بعد فوز كل من أقصى كرواتيا بالأدوار الإقصائية باللقب.

وكانت كرواتيا وصلت إلى الأدوار الاقصائية 3 مرات سابقاً ومن أقصاها حقق اللقب، وذلك في نسخ: كأس العالم 1998: أقصت فرنسا كرواتيا في نصف النهائي وفازت باللقب، وكأس العالم 2018: أقصت فرنسا كرواتيا في المباراة النهائية وفازت باللقب، وكأس العالم 2022: أقصت الأرجنتين كرواتيا في نصف النهائي وفازت باللقب.