الصدمة السويسرية تقصي الجزائر من كأس العالم

ودّع المنتخب الجزائري بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ 32 بعد خسارته أمام نظيره السويسري بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت بداية صعبة للجزائر بعد تلقيه هدفًا مبكرًا عبر برييل إيمبولو في الدقيقة 10، إلى جانب هدف مبكر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ما منح المنتخب السويسري أفضلية واضحة منذ الدقائق الأولى وفرض عليه أسلوب لعب أكثر حذرًا أثناء أحداث اللقاء.

وفي بداية الشوط الثاني، عزز المنتخب السويسري تقدمه سريعًا بهدف ثانٍ سجله دان ندوي في الدقيقة 46، ليضاعف من صعوبة مهمة المنتخب الجزائري الذي حاول العودة في النتيجة عبر عدة محاولات أبرزها تسديدات رياض محرز وحوسم عوار، لكنها لم تكن كافية لتجاوز التنظيم الدفاعي المحكم للمنتخب السويسري وتألق الحارس غريغور كوبل.

ورغم بعض المحاولات المتفرقة من الجزائر خلال الشوط الثاني، فإن الفعالية الهجومية غابت عن الفريق في الثلث الأخير من الملعب، في ظل صلابة دفاعية سويسرية واعتمادها على إغلاق المساحات والارتداد السريع، ما جعل الفارق في النتيجة يستمر حتى صافرة النهاية دون تغيير.

وبهذه الخسارة، يغادر المنتخب الجزائري البطولة من دور الـ32، وسط خيبة أمل جماهيرية بعد أداء لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف، في حين حسم المنتخب السويسري تأهله إلى الدور التالي منتظراً الفائز من كولومبيا وغانا.