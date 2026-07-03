خبر حزين للمنتخب المصري قبل مواجهة استراليا في دور الـ 32 لكأس العالم

تعرضت استعدادات المنتخب المصري لمواجهة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026 لانتكاسة جديدة بعدما تجددت إصابة قائده محمد صلاح خلال المران الختامي، لتتراجع فرص مشاركته في التشكيلة الأساسية.

وخضع "صلاح" لفحوصات طبية فور انتهاء التدريب، بعد شعوره بآلام في موضع العضلة الخلفية، بينما يواصل الجهاز الطبي تقييم حالته قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وقال مصدر بالجهاز الطبي في المنتخب إن المدرب حسام حسن يرفض المجازفة بإشراك هداف الفريق منذ البداية، خشية تفاقم الإصابة، ويفضل الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء إذا أثبتت الفحوصات إمكانية الاستعانة به خلال اللقاء.

ويمثل احتمال غياب محمد صلاح ضربة قوية للمنتخب المصري الذي يعتمد على خبرة قائده وقدرته على حسم المباريات الكبرى، خاصة في أول ظهور للفريق بالأدوار الإقصائية من كأس العالم.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام ايران بدور المجموعات، قبل أن يشارك في التدريبات الأخيرة على أمل اللحاق بمواجهة أستراليا، لكن تجدد الآلام أعاد الشكوك بشأن جاهزيته.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني قراره النهائي بعد الاطلاع على التقرير الطبي الأخير، في وقت يسعى فيه المنتخب المصري لمواصلة مشواره في البطولة وبلوغ دور الستة عشر.