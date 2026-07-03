رقصة أخيرة تفرح رونالدو أمام مودريتش.. والبرتغال تصعد لقمة إسبانيا

حقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره الكرواتي بهدفين لهدف، فجر اليوم الجمعة، على استاد تورونتو في كندا ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس العالم 2026، ليتأهل لملاقاة إسبانيا في دور الـ 16.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة شاهد آلاف المشجعين انتصار قائد البرتغال كريستيانو رونالدو على كابتن كرواتيا لوكا مودريتش في رقصتهما الأخيرة على أكبر مسرح كروي في العالم.

سجل للبرتغال كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء بالدقيقة 68، وجونسالو راموس بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ولكرواتيا إيفان بيريشيتش بالدقيقة 53 من عمر اللقاء.