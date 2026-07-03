حظر تجول في مدينة بروكتون الأميركية بسبب مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر

قررت مدينة بروكتون بولاية ماساتشوستس الأميركية، التي تضم إحدى أكبر جاليات الرأس الأخضر في الولايات المتحدة، حظر التجول الليلي قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2026، صباح السبت، وذلك بعدما أفادت الشرطة بأن احتفالات ما بعد المباراة الأخيرة شابتها حوادث إطلاق نار وطعن وأعمال عنف أخرى، ما دفع مسؤولي المدينة إلى طلب مساعدة الحرس الوطني.

وأعلن عمدة مدينة بروكتون مويسيس رودريجيز، ما وصفه بـ “حظر تجول أمني مؤقت" في ضاحية بوسطن خلال مؤتمر صحافي ومن المقرر أن يواجه منتخب الرأس الأخضر، الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا والتي تأهلت لكأس العالم لأول مرة هذا العام، منتخب الأرجنتين يوم الجمعة في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وقال رودريجيز: "يهدف حظر التجول إلى حماية السلامة العامة، والحد من النشاط الإجرامي المرتبط باحتفالات ما بعد المباراة، وتمكين الشرطة والإطفاء وفرق الطوارئ من الحفاظ على النظام والاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية".

وسيبدأ حظر التجول من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم السبت في بعض مناطق بروكتون، حيث احتشد الآلاف بعد مباريات كأس العالم لمنتخب الرأس الأخضر، وتدفقوا إلى شوارع وسط المدينة يلوحون بالأعلام ويرقصون ويحتفلون حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتعد بروكتون موطناً لواحدة من أكبر جاليات الرأس الأخضر في البلاد، إذ يشكل مواطنو الرأس الأخضر ما يقرب من خمس سكانها، وغالباً ما يشار إلى هذه الجالية باسم "الجزيرة الحادية عشرة" في الرأس الأخضر.