تقارير: يويفا لن يطبق عقوبة البطاقة الحمراء على تغطية الفم في بطولاته

ذكرت تقارير إعلامية عدة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لن يطبق في بطولاته عقوبة الطرد المباشر للاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المشادات مع لاعب من الفريق المنافس، على غرار العقوبة المطبقة في مونديال 2026، مكتفياً بالبطاقة الصفراء.

وأوضحت تقارير عدة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموقع (ذا أتلتيك)، أن الاتحاد الأوروبي أخطر الدول الأعضاء بذلك.

وأوضح أن ذلك لن يخل بأي طريقة من الطرق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها مثل إجراء تحقيق تأديبي مرتبط بهذا السلوك.

وفي بطولة كأس العالم الجارية، جرت توصية الحكام بطرد اللاعبين الذين يغطون الفم بأيديهم أثناء مشادة مع المنافس، وحدث ذلك مرتين مع لاعب باراجواي، ميجيل ألميرون، ومدافع الإكوادور بييرو هينكابي.

ولقيت تلك القاعدة الصارمة مساندة ودعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينووالذي أراد اتخاذ إجراء حازم ضد الواقعة التي حدثت في دوري أبطال أوروبا، بين الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، والبرازيلي فينسيوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني في فبراير الماضي.

وقال فينسيوس جونيور إن بريستياني وجه له عبارات عنصرية، واعترف اللاعب بأنه تفوه بعباراة معادية للمثليين وتم إيقافه لستة أشهر.