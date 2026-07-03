على طريقة برشلونة.. إسبانيا تستمتع أمام النمسا وتكمل رحلة كأس العالم

ت​غلبت إسبانيا بسهولة على النمسا 3-صفر اليوم الخميس بعد عرض قوي - على طريقة برشلونة- لتتأهل ⁠إلى دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم وتعزز مكانتها ‌ضمن المرشحين للفوز باللقب.

سجل المهاجم ميكل ‌أويارزابال هدفين، بوقع هدف ‌واحد في ‌كل شوط، وكلاهما ‌بتمريرة حاسمة من مارك ​كوكوريا.

وضاعف ‌بورو ​تقدم إسبانيا ⁠في الدقيقة 66 بضربة رأس ​من ⁠تمريرة عرضية لعبها ⁠أليكس باينا.

وستواجه إسبانيا في ⁠دور 16 البرتغال أو كرواتي يوم الاثنين على ملعب دالاس.

وفي ظهوره ‌الأول في أدوار خروج المغلوب ​منذ 44 عاما، لم يكن المنتخب النمساوي ندا لإسبانيا.