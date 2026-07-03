مورياسو مستمر مع اليابان رغم الخروج المونديالي

يستعد هاجيمي مورياسو للاستمرار في منصب المدير الفني للمنتخب الياباني الأول لكرة القدم، حيث يتأهب الاتحاد الياباني للعبة للإعلان عن هذه الخطوة رسمياً، بحسب تقارير متعددة لوسائل الإعلام في طوكيو.

وقاد مورياسو منتخب بلاده للوصول إلى دور 32 في كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل الخسارة 2/1 أمام منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب المونديال برصيد خمسة ألقاب.

ورغم التطور الثابت والمستمر الذي يظهره المنتخب الياباني على الساحة العالمية طوال العقدين الماضيين، فإنه لم يتمكن، حتى الآن، من تذوق طعم الانتصار في أي مباراة بالأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.