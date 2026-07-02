بسبب طفل.. مشادة بين إبراهيم حسن ورجل أمن أميركي قبل مباراة مصر وأستراليا

أكدت بعثة المنتخب المصري بالولايات المتحدة الأميركية أنه لم تحدث أي أزمة من جانب مدير المنتخب إبراهيم حسن مع أمن الفندق الذي تقيم به البعثة خلافاً لما تردد في الساعات الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري أن مدير المنتخب إبراهيم حسن حاول الدفاع عن طفل مصري تعرض للدفع من أحد أفراد الأمن أثناء محاولته التصوير مع لاعبي منتخب مصر.

وقال: "إبراهيم حسن حاول منع فرد الأمن من التعرض بالأذى للطفل المصري ولم يحدث سوي مشادة بسيطة وانتهي الأمر عند هذا الحد".

ويتأهب منتخب مصر، الذي تأهل وصيفاً عن مجموعته خلف بلجيكا، لمواجهة أستراليا مساء غدٍ الجمعة بدور الـ 32 من البطولة.