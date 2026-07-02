بسبب رشوته لحكمين ولاعبين لتفادي الهبوط.. الاتحاد الأوروبي يحرم كارفينا التشيكي من مسابقاته

قال الاتحاد الأوروبي لكر القدم، اليوم الخميس، إن نادي إم إف كيه كارفينا قد تم حرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية للموسم المقبل، بسبب تورطه في فضيحة تلاعب بالنتائج محلياً.

يذكر أنه في 16 يونيو، فرض الاتحاد التشيكي لكرة القدم عقوبة على نادي كارفينا، الفائز بكأس التشيك، حيث تم إقصاؤه من دوري الدرجة الأولى.

كما فرضت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد غرامة مالية على كارفينا قدرها 10 ملايين كرونة تشيكية (480 ألف دولار أميركي) لتقديمه رشاوي لحكمين ولاعبين اثنين للتأثير على نتيجة مباراة في الدوري ومباراتين فاصلتين لتجنب الهبوط، وذلك في عام 2024.

ولم يستأنف النادي القرار.

وبفوزه بالكأس، تأهل كارفينا مباشرةً إلى الدور الرابع من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن أن نادي فيكتوريا بلزن التشيكي سيحل محله.

وفي حال خسارة بلزن في التصفيات، سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي مارس، أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم أن 47 فرداً وفريقاً، من بينهم حكام ومسؤولون ولاعبون حاليون وسابقون وأندية من الدوريات الأربعة الأولى، يخضعون لتحقيق تأديبي لتورطهم المزعوم في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.