يحتاج إلى 6 آلاف سعرة حرارية يومياً.. "الوحش" النرويجي هالاند عكس الطبيعة البشرية (فيديو)

يخضع مهاجم منتخب النرويج إرلينغ هالاند لبرنامج غذائي استثنائي خلال مشاركة بلاده في كأس العالم 2026، يعتمد على استهلاك نحو ستة آلاف سعرة حرارية يومياً، في إطار خطة أعدها خبراء التغذية في المنتخب للحفاظ على جاهزيته البدنية طوال البطولة.

ويُعد النظام الغذائي للنجم النرويجي مختلفاً عن بقية لاعبي المنتخب، إذ يتناول ست وجبات يومياً، مقابل أربع وجبات لبقية أفراد البعثة، بما يتناسب مع متطلبات المهاجم الذي يعتمد أسلوب لعبه على القوة البدنية والانطلاقات المتكررة، ما يرفع من معدل استهلاك الطاقة خلال التدريبات والمباريات.

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هالاند يخاف من صورته في المرآة..وهو يأكل



البعض يقول ان الفيديو تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي، والبعض يقول انه حقيقي 😅! pic.twitter.com/80lp04ErYe — WHR (@whrumor) June 29, 2026

ويقول مسؤولون في الجهاز الغذائي للمنتخب إن البرنامج صُمم بما يتوافق مع احتياجات كل لاعب، إلا أن هالاند يحظى بخطة خاصة تتناسب مع بنيته الجسدية ومتطلبات الأداء، إذ يحتاج إلى نحو ستة آلاف سعرة حرارية يومياً للحفاظ على كتلته العضلية ومستوى لياقته طوال البطولة.

وأوضحوا أن هالاند مغاير للطبيعة البشرية، إذ يبرز الفارق عند مقارنته بلاعب كرة القدم العادي، الذي يحتاج في المتوسط إلى ما بين 1500 و2000 سعرة حرارية يومياً وفقاً لمعدل النشاط البدني. أما هالاند فيستهلك ما يقارب ثلاثة أضعاف هذا المعدل، وهو ما يفسر حجم الوجبات التي يتناولها قبل وبعد المباريات.

وقبل كل مباراة، يحرص مهاجم النرويج على تناول نحو 1500 غرام من المعكرونة، باعتبارها مصدراً رئيسياً للكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لخوض المباريات، في إطار برنامج غذائي ثابت لا يخضع لتغييرات كبيرة خلال البطولة.

ولا يقتصر النظام الغذائي لهالاند على المعكرونة، إذ يعتمد أيضاً على تناول كميات كبيرة من البروتين، وفي مقدمتها مختلف أنواع اللحوم الحمراء مثل شرائح الستيك و"ريب آي" وشرائح الفيليه، إلى جانب أحشاء الأبقار، بما في ذلك القلب والكبد، وهي أطعمة سبق أن كشفت عنها صديقته في مقاطع مصوّرة تناولت تفاصيل نظامه الغذائي.

كما تشكل الأسماك، وفي مقدمتها السلمون النرويجي، جزءاً أساسياً من وجبات هالاند اليومية، مستفيداً من البرنامج الغذائي الذي أعده الاتحاد النرويجي لكرة القدم، والذي يعتمد بصورة كبيرة على المنتجات المحلية التي جرى نقلها إلى معسكر المنتخب في الولايات المتحدة.

وكان المنتخب النرويجي قد اصطحب إلى مقر إقامته في الولايات المتحدة نحو 300 كيلوغرام من الأسماك و180 كيلوغراماً من الجبن البني، إلى جانب ثلاثة طهاة متخصصين يشرفون على إعداد أربع وجبات يومياً للبعثة، بينما يتطلب برنامج هالاند إعداد وجبتين إضافيتين لتلبية احتياجاته الغذائية الخاصة.