مضاعفة مكافآت "فوز مصر على أستراليا".. وعودة محمد صلاح تربك حسام حسن

رصد الاتحاد المصري لكرة القدم مكافآت مالية كبيرة للاعبي "الفراعنة" قبل ساعات من مواجهة أستراليا في دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وقال مسؤول داخل الجهاز الإداري للمنتخب المصري، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الإمارات اليوم" إن كل لاعب سيحصل على مكافأة إجمالية تبلغ 800 ألف جنيه (ما يعادل نحو 60 ألف درهم - 16 ألف دولار أميركي) في حال التأهل إلى دور الـ16، موزعة بواقع 150 ألف جنيه نظير الفوز على أستراليا، و650 ألف جنيه مكافأة التأهل إلى الدور التالي.

وأضاف المصدر أن الاتحاد المصري قرر مضاعفة المكافآت مع كل دور يتجاوزه المنتخب في البطولة، في إطار سياسة تحفيزية تهدف إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بعد الأداء الذي قدمه الفريق في دور المجموعات وبلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه في كأس العالم.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الاتحاد المصري الحصول على مكافآت مالية إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال بلوغ دور الـ16، إذ سيحصل على أربعة ملايين دولار إضافية، لترتفع حصيلة العوائد المالية إلى 15 مليون دولار، تشمل تسعة ملايين دولار نظير التأهل إلى النهائيات، ومليوني دولار بعد تجاوز مرحلة المجموعات، إضافة إلى مكافأة التأهل إلى ثمن النهائي.

ولن تقتصر المكاسب المالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ يُنتظر أن تستفيد الأندية التي ينتمي إليها لاعبو المنتخب من العوائد المالية المخصصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لمشاركة لاعبيها في البطولة.

وسيكون الأهلي أكبر المستفيدين، إذ تُقدّر قيمة ما سيحصل عليه بنحو 80 مليون جنيه، في ظل العدد الكبير من لاعبيه المشاركين مع المنتخب، بينما يُتوقع أن يحصل بيراميدز على نحو 40 مليون جنيه، مقابل نحو 30 مليون جنيه للزمالك، وهو ما يوفر دفعة مالية مهمة للأندية الثلاثة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

وعلى الصعيد الفني، شهد معسكر المنتخب المصري تطورا لافتا بعودة القائد محمد صلاح إلى التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة السابقة، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى إعادة النظر في الخطة التي كان يعتزم الاعتماد عليها أمام أستراليا.

وكان الجهاز الفني قد استقر في البداية على اللعب بطريقة 3-5-2 تحسبًا لاحتمال غياب صلاح، مع الاعتماد على ثلاثة مدافعين هم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحمدي فتحي، وتكثيف الوجود العددي في وسط الملعب، على أن يقود عمر مرموش وزيكو الخط الأمامي.

إلا أن مشاركة صلاح في مران الأربعاء كاملًا دون أن تظهر عليه أي آثار للإصابة، دفعت حسام حسن إلى تعديل تصوراته الفنية والعودة إلى طريقة 4-2-3-1، للاستفادة من القدرات الهجومية لقائد المنتخب، الذي يمثل العنصر الأبرز في المنظومة الهجومية للفراعنة.

وبات من المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيلة تضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم حافظ، الذي يُنتظر أن يعوض غياب أحمد فتوح بعد تأكد انتهاء مشواره في البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إيران.

وفي خط الوسط، يُتوقع أن يعتمد حسام حسن على الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية في الارتكاز، مع ثلاثي هجومي يضم محمد صلاح وإمام عاشور وزيكو خلف رأس الحربة عمر مرموش، بينما يُرجح أن يبدأ محمود حسن “تريزيغيه” المباراة على مقاعد البدلاء، ليكون أحد أبرز الأوراق التي قد يدفع بها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني.